Demi Lovato oslnila fanoušky nejen svým dekoltem: O zásnubách, které trvaly pouhé dva měsíce, už dokáže vtipkovat

Demi Lovato Profimedia.cz

Na virtuálním udílení cen People´s Choice, kde si fanoušci volí svého oblíbence v nejrůznějších kategoriích, se Demi Lovato (28) poprvé objevila s blond hřívou. A i když jí nový look velmi sluší, nebyly to ani tak vlasy, čím zaujala obecenstvo.

Demi se blýskla v pěti různých outfitech a ve většině z nich hrálo hlavní roli její poprsí. Róby měly totiž pořádně hluboké výstřihy.

Zpěvačka během večera dokonce zavtipkovala o svých zásnubách. V průběhu roku randila s hercem Maxem Ehrichem, s nímž se po třech měsících vztahu zasnoubila a po dalších dvou rozešla.

„Když zaúřadoval covid a všechno se zavřelo, dělala jsem to, co všichni. Izolovala jsem se a zasnoubila. Začala jsem malovat, fotit, meditovat, zhlédla sedm sérií Prolhaných krásek a odzasnoubila se. V podstatě to samé, co všichni ostatní,“ rozesmála publikum.

Během rozchodu jí ale nejspíš do smíchu moc nebylo. A jejímu expartnerovi rozhodně ne. Herec se nechal slyšet, že se o rozchodu dozvěděl z médií a Demi s ním odmítá komunikovat. Své soukromí žalostně rozebíral na sociálních sítích a vysloužil si hejty zpěvaččiných fanoušků, ale i lítost vlastních. ■