Tato role odstartovala úspěšnou kariéru Vladimíra Javorského. Kam se ale poděla jeho filmová partnerka Yvetta Kornová?

Vladimír Javorský a Yvetta Kornová ve filmu Krajina s nábytkem Foto: Copyright Státního fondu kinematografie, Krajina s nábytkem, Karel Smyczek, 1986

Otcové samoživitelé nejsou v dnešní době ničím výjimečným, ale v polovině 80. let minulého století byli velkou vzácností. A teď si představte, že jeden z nich se dokonce ujme „kukaččího mláděte“…

Film Krajina s nábytkem, který v roce 1986 natočil režisér Karel Smyczek, popisuje příběh devatenáctiletého konzervatoristy Zdeňka (Vladimír Javorský), který se během prázdninové brigády seznámí s divokou a nezodpovědnou Evou (Yvetta Kornová). Jejich letní romance nezůstane zcela bez následků, a tak se mladík musí rozhodnout, zda přijme roli otce, nebo bude dál studovat. A to i přesto, že se při porodu dozví, že dítě není jeho.

Jako otec přesvědčil

Tehdy začínající Vladimír Javorský se v roce 1986 objevil ve dvou zajímavých režijních počinech – ve stylizované pohádce Přezůvky štěstí, kterou natočil Juraj Herz, a právě ve Smyczkově Krajině s nábytkem, kde v roli Zdeňka podal mimořádně přesvědčivý výkon: „Civilní herectví Vladimíra Javorského celý příběh táhne naprosto suverénně,“ píše o něm na Čs. filmové databázi jeden z uživatelů.

„…ve filmu Krajina s nábytkem jsem hledal do hlavní mužské role někoho, komu by divák uvěřil, že je schopen starat se o cizí dítě. Původně jsem oslovil Honzu Potměšila, který však byl časově zaneprázdněn natáčením pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Naštěstí mi do cesty přišel Vláďa Javorský. Dodnes jsem pyšný, že mi v tomto filmu prvně hrál,“ uvedl režisér Karel Smyczek v novinách Městské části Praha 6.

Výjimečný talent

Role Zdeňka, který se rozhodne vzít na sebe zodpovědnost za nechtěné otcovství, úspěšně odstartovala kariéru tehdy čtyřiadvacetiletého herce. A v jeho případě je velký potlesk opravdu namístě.

Za normálních okolností, kdy naši kulturu nesvírá covidová smyčka, Javorský exceluje na prknech Národního divadla a můžete ho vídat i na dalších scénách, mj. ve Studiu DVA či v Divadle Archa. Televizní diváci si tohoto herce, který vystudoval brněnskou JAMU, jistě vybaví i ze seriálů Chlapci a chlapi, Bylo nás pět nebo Vlak dětství a naděje. Špičkový výkon podal také v koprodukčním seriálu Největší z Pierotů.

Vrátí se opět na výsluní?

V roli Evy se představila Yvetta Kornová, která se objevila už ve Smyczkově debutu Housata z roku 1979 z prostředí dívčího internátu. Narodila se jako poslední ze čtyř sourozenců Kornových a měla herecký, taneční i pěvecký talent stejně jako oba její starší bratři a sestra.

Kornová stanula před kamerou poprvé už v deseti letech a vypadalo to, že bude mít našlápnuto ke slibné umělecké kariéře. Mohla být herečkou, tanečnicí nebo zpěvačkou a vzhledem ke svému talentu by si mohla zřejmě i vybrat. Nakonec nedokončila ani konzervatoř.

Občas sice hrála, ale vystřídala také zaměstnání uklízečky, kuchařky, pokojské, dělnice nebo rekvizitářky. Nikdy se nebála tvrdé práce, jenže část života bojovala s alkoholem a drogami.

Ze závislostí se Kornová postupně vymanila a sem tam dostane i nějakou další hereckou příležitost, byť své někdejší herecké slávy zatím nedosáhla.

Film Krajina s nábytkem uvidíte 17. listopadu na Televizi Seznam. ■