Představitelka princezny Diany vystavila na obálce časopisu chlupaté podpaží: Léta jsem ho chtěla nechat narůst

Emma Corrin Profimedia.cz

„Chtěla jsem si to nechat narůst už několik let. Ale teprve nedávno jsem se s někým rozešla. Ve vztahu jsem byla naprogramovaná, abych se v zájmu obou stran holila. Přitom na tom není nic dramatického. Prostě to tam je. Doufám, že to pro lidi zase bude brzy normální,“ vyjádřila se.

A promluvila i o své ikonické roli. „Byla jsem odhodlaná zachytit Dianiny problémy s bulimií a duševním zdravím. V seriálu její vztah k vlastnímu tělu masivně podléhá jejím emocím. Myslím, že je zajímavé připomenout si, že náš vztah k jídlu a vlastní postavě může záviset na našem rozpoložení,“ uvedla s tím, že dobře ví, o čem mluví.

„Když cítím, že potřebuji mít věci pod kontrolou, omezím se v jídle nebo přistoupím na nějakou nesmyslnou dietu. To se děje, hlavně když jsem ve stresu nebo smutná,“ vysvětlila. ■