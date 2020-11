Ty knoflíčky nějak přebývají. Podívejte se, jak si manžel Venduly Pizingerové vtipně poradil s oblékáním malého Pepy

Josef Pizinger přebaluje malého Pepu. Video: Instagram V. Pizingerové

Ten, na to že je miminko, prokázal velkou trpělivost, když měl jeho táta problém se zapínáním knoflíčků a trvalo mu trochu déle, než ho oblékl. „Nějak nám to přebejvá,“ dumal u zapínání knoflíčků Josef, jemuž to pořád nevycházelo.

Když už mu u rozkroku nevyšly knoflíčky, vyřešil to po svém. „Pohoda, to je větrání na plínu,“ měl hned jasno a malému Pepovi to vůbec nevadilo.

Vtipné video okomentovaly i celebrity. „Ten malej Pepino má s tátou svatou trpělivost,“ napsala herečka Michaela Maurerová (41). „Zázrak zrození,“ rozněžnila se Dagmar Havlová (67). „Hele, dobrý, táta šikula,“ chválila taťku zpěvačka Ilona Csáková (50). ■