Sexy herečka (52) promluvila o životě v karanténě s mladším partnerem (38). Takhle se se svým zajdou zabavila

Kristin Chenoweth a Josh Bryant se v karanténě baví po svém. Profimedia.cz

A kreativitě se opravdu meze nekladou. Pár propadl Tik Toku a po celou karanténu natáčel na aplikaci, která je populární především u teenagerů, videa.

„Můj partner je o 14 let mladší než já, ale já jsem dobrá v Tik Toku. Nevěděla jsem, co to je a ani po tom netoužila, ale teď to miluji,“ nechala se slyšet hvězda romantické komedie Sváteční rande.

Kristin je nadšená, že může být prostřednictvím sociálních sítí v kontaktu s fanoušky. „Strávila jsem na divadle nebo koncertních turné tolik času, že jsem zvyklá na okamžité reakce publika. Vždyť o ně tu jde především. Dokud se vše nevrátí k normálu, je to způsob, jak jim být blíž.“

Pár, který je romanticky spojován od srpna 2018, prý zvládá karanténu na výbornou. A když si od sebe potřebují odpočinout, Josh vyrazí sám na procházku. „Nemůžete být s někým 24/7, to prostě nejde, ale poradíme si." ■