Usmiřování Hanky Mašlíkové s manželem pokračuje: Opět spí v jedné ložnici!

Před měsícem se Hana Reinders Mašlíková (38) se synem Andreáskem opět nastěhovala do domu, kde žila s manželem Andrém do doby, než u nich nastala manželská krize . Když jsme se po dlouhé době osobně potkali, zajímalo nás pochopitelně, jak se jejich vztah vyvíjí.

"Každá ta strana bude mít na danou věc jiný pohled, takže se nerada vyjadřuji, když to nemůže zároveň udělat André. Kvůli synovi se samozřejmě snažíme dělat maximum, aby se to vrátilo do stejných kolejí. Jestli se to vrátí, uvidíme. Momentálně tak nějak střídavě pracujeme na nápravě našeho vztahu," svěřila Hanka.

"Máme barák, tak proč bych se někam zase stěhovala. Snažíme se už jenom kvůli malému, protože svého tatínka miluje a miluje svoji mámu, tak abychom byli spolu," vysvětlovala. Na gauči ani jeden z nich nespí, sdílí jednu ložnici. "Spíme v jedné posteli," prozradila Hanka. ■