Jack Black Profimedia.cz

Jack se svléknul do výrazných červených plavek, které ovšem pod jeho velkým bříškem nebyly moc vidět. Už od uvedení písně se to na sociálních sítích hemžilo napodobeninami sexy tanečků z klipu a herec rozhodně patří do těch nejlepších a nejvtipnějších verzí.

"Máš na to," napsal ke klipu Robert Downey Jr. a jeho kolega z Avengers Jeremy Renner přidal: "Posílám ti lásku, brácho." Herečka Naomi Watts (52) napsala s několika vysmátými emotikonami: "Tak tohle fakt ovládáš."

Komentáři slavných kolegů se video jen hemží a britský instagramový vtipálek Arron Crascall podotkl, že tímhle videem zaručeně letos ovládl internet.