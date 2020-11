Své ne moc výrazně zmenšené poprsí ukazuje britská prostopášnice v prádle i latexu

Chloe Ferry Profimedia.cz

Hvězdička reality show Geordie Shore Chloe Ferry (25) musí náležitě ukázat, jak vypadají její nové silikony, a to ze všech stran.

Blondýnka nedávno dostala pokutu téměř 300 tisíc korun za to, že porušila povinnou karanténu, když se vrátila z poslední operace prsou v Turecku. „Chloe všem říká, jak je naštvaná. Je to obrovská částka a má pocit, že se stala obětí kvůli tomu, že je slavná,“ citoval The Sun svůj zdroj. „Vrátila se z nákupů a už na ni u dveří čekala policie,“ dodal.

Sama zprávu nekomentovala a raději si naplno na Instagramu dál buduje svou obdivovatelskou základnu a vydělává z reklam, aby vše v tichosti poplatila.

Na snímcích se tak nakrucuje nejen v prádle, ale i latexových kouscích, které ukazují, že zase o tolik si svá prsa nezmenšila. ■