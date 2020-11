Další otužilec na scéně! Lucie Křížková nepotřebuje řeku. Koupe se nahá v kádi na dešťovou vodu

Lucie Křížková Foto: Archiv L. Křížkové

S otužilci se letos opravdu roztrhl pytel. Moderátorka a modelka Lucie Křížková (36) ale není nováčkem, začala už dřív. A vypadá to, že k tomu ani nepotřebuje řeku. Vystačí si s kádí.

"Když vás to chytne, tak vás to jen tak nepustí. Je to závislost. V požitku. V přínosu pro vaše tělo i mysl," řekla o otužování Křížková, po které fanoušci chtějí často rady, jak vytrvat v ledové vodě.

Na to, aby rozdávala rozumy, se ale jako lajk necítí.

"Necítím se v pozici někoho, kdo by měl předávat instrukce, jak se otužovat. Na internetu toho najdete hodně. Já se třeba inspirovala Wim Hofovou metodou. A kromě otužování dělám i jeho dechová cvičení. Stačí málo. Prostě začít. Ať ve sprše, v jezeře, nebo v obyčejném sudu na dešťovku," motivovala své fanoušky. ■