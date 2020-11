Jeden z nejslavnějších českých modelů promluvil o Naomi Campbell, se kterou pracoval! Pravda o hysterické topmodelce

Model Petr Havránek Super.cz

"Zažil jsem ji asi v klidnějším módu. Kuchyně a catering byly asi v pořádku. Za mé přítomnosti žádná scéna nebyla. Byla úplně v pohodě, i na afterpárty se skvěle bavila. Žádné výstupy se nekonaly," řekl Super.cz Petr.

Před pandemií koronaviru v Čechách prakticky nepobýval. Jako model neustále cestoval po světě. Nyní je situace složitější.

"Když přijde nabídka, tak napřed se řeší, jak se do země dostat, jaké jsou možnosti. Je to o dost komplikovanější, často to kvůli tomu padá. Je to složitý," vysvětluje.

Má dokonale vypracovanou postavu. Pro svět modelingu ideální. Nijak zvlášť prý na tom ale nepracuje, diety nedrží. "Mám asi štěstí, že mám rychlejší metabolismus. Přesto obden chodím běhat, cvičím. Do posilovny moc nechodím. Doteď mi to stačilo ke vzhledu, jaký mám," vysvětluje.

Sexy model je nyní nezadaný. "Je lehký vztahy navazovat, ale těžší je udržet. Když člověk za týden vystřídá sedm zemí, vztahy není jednoduchý budovat a prohlubovat. To byl ten hlavní problém. Máme samozřejmě své potřeby, ale nemůžu to nazývat vztahem," dodal model, který je ambasadorem prestižní modelingové soutěže Pure Model. ■