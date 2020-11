Operní árie jí vynesla další vítězství: Kdo další se s Erikou Stárkovou probojoval do finále Tváře?

Erika Stárková opět zabodovala. Foto: archiv TV Nova

Před diváky a porotu předstoupila jako Diva Plavalaguna a zazpívala náročný operní part tak, že všem vyrazila dech. „Eričko, já si myslím, že ty jsi dnes poprvé masku odložila, protože já tě takhle vnímám celou dobu. Já jsem každý kolo říkala, že nejsi z naší země a ty si nám to konečně odhalila. Co to bylo. Ty jsi prostě neuvěřitelná,“ ohodnotila její vystoupení Eva Burešová.

„Já čumím furt jak puk. Nemůžu se z toho vzpamatovat,“ dodal Aleš Háma, který byl z excelentního výkonu Stárkové také nadšený. Erice se povedlo v jedenácté epizodě populární opět vyhrát šek na 50 tisíc korun. „Já bych chtěla říct, že z planety, ze které já pocházím, tak uctíváme ty nejmoudřejší, a to jsou ti nejstarší účastníci naší planety, a ty nejmladší, a proto ten šek jde na účet nadace Hvězdy dětem,“ svěřila se šekem v ruce herečka.

Erika se s celkovým počtem 269 bodů probojovala do finále. Spolu s ní vytvoří finálovou čtveřici Jitka Čvančarová (42), Bára Basiková (57) a Albert Černý (31). ■