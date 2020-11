Markéta Konvičková se vrátila do Tváře: Na pódiu se objevila i se svou dvouměsíční dcerkou

Markéta Konvičková Video: TV Nova

Jsou to dva měsíce, co přivedla na svět svou prvorozenou holčičku. Markéta Konvičková (26) se v polovině září stala maminkou a porodila dceru Amálii. Od mateřských povinností, které si naprosto užívá, si nyní na chvíli odskočila a opět si zazpívala v oblíbené show Tvoje tvář má známý hlas.

Je už dobrým dobrým zvykem, že se bývalí účastníci na pódium pořadu vracejí a pomáhají ve vystoupení současným soutěžícím. Což si nyní novopečená maminka vyzkoušela. Markéta, která byla soutěžící ve třetí řadě, si zazpívala společně s dalším hostem, a to Jitkou Boho.

Obě tak podpořily Alberta Černého, který tentokrát soutěží s hitem One Night Only z muzikálu Dreamgirls. Na vystoupení do jedenácté epizody Tváře přišel Markétu podpořit její přítel Renda s malou dcerou Amálkou. „Ty seš taková ušatá hvězda,“ rozněžnila se Markéta nad svou holčičkou na scéně. ■