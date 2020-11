Blanarovičová přežívá náročné období díky finančnímu polštáři! Ušetřené peníze na rekonstrukci bytu nyní utratí kvůli covidu

Yvetta Blanarovičová Super.cz

"Finančně je to náročné. Je to kráter, který jen tak nevybalancujeme. Jsou kolegové, kteří mají rodiny, když jsou dva umělci, nevydělávají vůbec. Je to hodně těžké období," řekla Super.cz Yvetta.

"Nebýt toho, že jsem žila v ekonomickém režimu, šetřila jsem peníze na rekonstrukci maminčina bytu, bylo by to hodně těžké. Dávala jsem si majzla a odkládala jsem si," upřesňuje herečka a zpěvačka.

Sama přemýšlí, co bude dělat. "Přemýšlím, jestli setrvám v uměleckém řemesle, jestli nepřesedlám na marketing a management, to celkem ovládám," říká.

Přiznává, že jí práce chybí. "Někdy mám propad, nevím, jak to bude. Jestli to zvládneme. Snažím se dělat prospěšné věci, nahrazovat vytíženost, práci. Odesílali nás umělce na pole a k pásu. Klidně, ale tam už je plno. Ani mě to neurazilo. Mám zdravé ruce, zdravé nohy. Problém je, že my umělci musíme být připraveni naskočit do divadel. Nikdy jsme nevěděli, nevíme, kdy to skončí. Kdy zase budeme hrát. Je to těžký. Když není práce, je to strašně smutný. Pořád je ale nějaká naděje. Nejhorší by bylo, kdyby ani naděje nebyla," dodala zpěvačka v Alzheimer centru v pražských Kunraticích, kam pravidelně dochází potěšit seniory. Nyní se jim snaží pomoci vybrat peníze na sanitku, díky které by měli bezpečnější transport do nemocnic. ■