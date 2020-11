Sympatická rusovláska se stane brzy maminkou: Muzikálová zpěvačka prozradila jméno pro miminko

Lucia Jagerčíková se těší na miminko. Super.cz

Lucia má termín porodu příští rok v lednu. Těší se na chlapečka, kterému vybrali s manželem nádherné a původně hebrejské jméno, které se dá přeložit jako - Bůh je můj soudce. „Čekáme chlapečka Daniela. Jsem v sedmém měsíci těhotenství,“ řekla Super.cz Jagerčíková na zkoušce muzikálu Robinson Crusoe, kde bude hrát hlavní ženskou roli Mary.

Muzikál měl mít premiéru 12. listopadu, ale kvůli opatřením vlády a zavřeným divadlům, se bohužel muselo vše odložit na příští rok. Stejně jako všechna ostatní divadla, ani Divadlo Na Maninách netuší, kdy koronavirová situace dovolí Robinsona Crusoe začít hrát. Je ale nyní jasné, že z Lucia bude čerstvá maminka a do muzikálu tak bez problémů naskočí.

„Na konkurzu na Robinsona bylo ještě nejisté, že jsem těhotná, radši jsem to nikomu neříkala. Tušila jsem to, ale doufala jsem, že mě vyberou. Naskočím po porodu. Hudba je nádherná, nechtěla jsem o to přijít. Termín porodu mám 22. ledna,“ prozradila zpěvačka. „Plánuji do divadla naskočit brzy. Nebudu toho hrát moc, chtěla bych jen Robinsona a lehčí věci. Robinson není drastický fyzicky, nebijeme se, nikdo se mnou nemlátí o zem, nepadám. Zkoušení je krásné, je to pohoda. Těším se na premiéru moc,“ dodala herečka. ■