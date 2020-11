Přítelkyně Mariana Vojtka bojovala s těžkým průběhem koronaviru: Zhubla na 45 kilo a je kost a kůže

Marian Vojtko s přítelkyní Helenou

"Nemohla jíst, týden a půl nejedla, měla vysoké horečky, byla úplně zesláblá. Celé dva týdny to bylo hodně špatné. Zhubla na 45 kilo, byla úplný kostlivec. Má to za sebou a už je v pořádku," řekl Super.cz Vojtko.

"Byl jsem za ní před třemi dny v Ostravě, nemohl jsem za ní jet, když byla nemocná. Už je to lepší. Přivezl jsem jí dárek a teď začne pořádné vykrmování. Dnes by měla za mnou přijet do Prahy," dodal zpěvák. ■