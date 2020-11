Spokojená rodinka: Aneta Krejčíková z Ulice se pochlubila dětmi i partnerem

Aneta Krejčíková s rodinou Foto: Instagram A. Krejčíkové

S partnerem, tělocvikářem Ondřejem (36) tvoří krásnou rodinku, Krejčíková se sice naplno věnuje mateřství, ale ještě než se kvůli koronaviru opět zastavil kulturní život v zemi, plánovala návrat na divadelní prkna. Na to si ale bude muset ještě počkat, a tak veškerý čas tráví s rodinkou. Společnou fotkou se pochlubila fanouškům na sociální síti, kde prozradila, že už ji jen tak něco nenaštve.

„Chtěla jsem původně psát o tom, co všechno mě dokáže potrápit. Od situace v Bělorusku přes zpřísnění zákazů potratů v Polsku po únik kyanidu do Bečvy, který napáchal fatální škody a zametlo se to totálně pod koberec. O ignoraci korporátů vůči planetě obecně. Ale o tom až jindy. Dříve jsem si brala jakékoliv neštěstí až moc, teď už to nejde. Nemám na to kapacitu. Postupem času jsem se smířila s tím, že nespasím svět, a teď chápu, že co mohu pro svět udělat nejvíc, je, že budu vést svoje děti k poctivosti a laskavosti vůči druhým, vůči Zemi, vůči sobě,“ nechala se slyšet Krejčíková.

A dále vyjádřila obdiv všem lidem v první linii boje proti koronaviru. „Moc myslím na všechny přepracovaný lidi v první linii, jste úžasní. Děkujeme,“ uzavřela. ■