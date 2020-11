Marek Ztracený napsal píseň do filmu o psím tulákovi za 12 minut: Sám už shání pejska pro syna

Marek Ztracený v klipu k písni k filmu Gump Vítr do plachet

Režisér F. A. Brabec letos v létě natočil film Gump – pes, který naučil lidi žít, jehož scénář vznikl na základě knižní předlohy Filipa Rožka. Snímek o výjimečné lásce psa k člověku měl mít premiéru v českých kinech na začátku prosince, stejně jako mnoho dalších filmů se ale kvůli pandemii koronaviru „stěhuje“ na jaro 2021. Přesto v těchto dnech vznikl ke Gumpovi ústřední song Vítr do plachet, který složil a nazpíval Marek Ztracený (35).

Marek Ztracený - rozhovor ke klipu Vítr do plachet k filmu Gump

"Když se objevila tahle nabídka, nevěděl jsem, o co se jedná. Pak jsem si ale poslechl audioknihu, a to mě přesvědčilo. Chvíli jsem se smál, chvíli byl dojatý, ten příběh se mnou hýbal, věděl jsem, že tohle se bude skládat samo," vysvětlil muzikant, kterému prý složení písničky trvalo dvanáct minut.

"Bylo to dost rychlé, protože jsem se v tom našel. Sám jsem měl v dětství jugoslávského šarplanince, obrovského psa, se kterým se dalo mluvit jako s člověkem. Medlina byla úžasná, všechny milovala, byla jako člen rodiny. Teď touží po psovi můj syn, takže stavíme barák se zahradou a už se rozhlížíme," prozradil.

"Já jsem se v tom příběhu jednoznačně našel. Je mi pětatřicet a bavilo mě to moc, není to dětský příběh, je to skvěle popsaný život a životní situace,“ dodal autor ústředního songu filmu. ■