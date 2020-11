Dolly Parton (74) baví fanoušky: Nemám čas být stará, vypadám na tolik, kolik mi můj plastický chirurg dovolí

Dolly Parton Profimedia.cz

Parton se nechala slyšet, že je připravená vypadat jako kreslená postavička, pokud to znamená eliminaci jakýchkoli známek stárnutí.

„Nepřemýšlím nad svým životem v číslech. Především nikdy nebudu stará, protože na to nemám čas. Nemohu se zastavit na tak dlouho, abych zestárla,“ rozesmála moderátorku v rozhovoru pro Apple TV.

„Vsadím se, že až mi bude 95, jestli se toho dožiji, nebudu vypadat o moc jinak. Budu vždycky vypadat tak mladě, jak mi můj plastický chirurg, make-up a nasvícení dovolí. Ale myslím si, že nejvíc je to o tom, co vychází zevnitř.“

„Je to spíš o přístupu a o světle, které vyzařujete. Díky němu se můžete cítit mladí a může vás tak vnímat i vaše okolí,“ míní.

A vitalita ani sebevědomí zpěvačce rozhodně nechybí. Před časem přiznala, že by ráda pózovala pro Playboy. „Mohla bych to udělat. Když to zvládnu vkusně a budou o to stát, mohla bych jim dát i velmi dobrý rozhovor. Takže ano, je to možné. Mluvili jsme o tom,“ dodala na závěr. ■