Striptérka z Discopříběhu se s tím nepáře: Za plácnutí po zadku facka!

Herečka Eva Čížkovská (55) momentálně natáčí menší roli ve filmu režisérky Michaely Semely Když prší slzy, jehož hlavní tematikou je domácí násilí. Rázná brunetka s ním ovšem sama nikdy problémy neměla. A kdyby jí chtěl někdo ublížit, ať už fyzicky, či psychicky, nenechala by si to líbit.

"Nikdy jsem to nezažila a doufám, že ani nezažiju, ale mám kolem sebe kamarádky a lidi, kteří to zažili, a s nimi jsem to prožívala. Je to něco, co absolutně nechápu a je to pro mě nemyslitelné. Já bych si nenechala líbit nic. Pokud má vztah fungovat, musí být vyrovnaný a mít nějaké hranice, které se nesmí překročit," míní.

Eva byla dlouhé roky díky své roli striptérky v Discopříběhu sex symbolem. "Je fakt, že si muži zkoušeli dovolovat. Ale já dám rázně najevo, že se mi to nelíbí. Umím dát i facku, když si někdo dovolí příliš. Vzpomínám si, že se mi například stalo, že mě nějaký muž plácl na eskalátoru po zadku. Na oplátku dostal přes hlavu kabelkou," vyprávěla. ■