Těhotná neteř (29) Julie Roberts vždycky chtěla být mladou maminkou: Pak přišly problémy s plodností

„V 16 jsem si říkala, že až mi bude 24, budu dávno vdaná a mít děti. Když mi pak opravdu bylo 24, se smíchem jsem na to vzpomínala,“ prozradila časopisu Cosmopolitan.

Emma také přiznala, že měla zdravotní problémy. Jako náctiletá trpěla endometriózou, kterou jí nikdo neléčil. Když ji jako dospělou konečně diagnostikovali, lékaři jí doporučili, aby si nechala zmrazit vajíčka.

„Když jsem to zjistila, byla jsem v šoku. Znělo to tak divně a definitivně. Cítila jsem, jako bych udělala něco špatně,“ přiznala.

Hvězdě American Horror Story prospělo, když se o problémech dozvěděla víc a uvědomila si, že v tom zdaleka není sama. A otěhotnět se jí podařilo, když se tím přestala trápit.

„Zní to lacině, ale v momentě, kdy jsem na to přestala myslet, jsem otěhotněla. Nechali jsme si to nejprve pro sebe, kdyby se něco pokazilo. Těhotenství mě naučilo, že je nejlepší neplánovat,“ doplnila.

Herečka snáší těhotenství dobře a je naprosto v pořádku, i když přiznala, že je občas pochopitelně unavená nebo hladová. ■