Muzikálový zpěvák předvedl své vymakané tělo: Takhle si užívá nouzový stav na Maledivách

Honza Kopečný poslal pozdrav z dovolené. Foto: archiv J. Kopečného

Zpěvák Jan Kopečný (31) si užívá pohádkovou dovolenou na Maledivách. Protože je jako většina muzikálových zpěváků bez práce, měl čas odletět na delší čas z Čech pryč. „Jsou to krásný skoro tři týdny, co tu budeme. Opravdu v ráji. Asi jsem nezažil tak výjimečnou dovolenou. Servis, relax, ty barvy tady. I v rámci covidu je fajn, že tu je minimum lidí. Je tu soukromí,“ řekl Super.cz Kopečný.

„Strašně dlouho jsem se na takovou dovolenou těšil. Byla to nejméně naplánovaná dovolená. Rozhodli jsme se skoro ze dne na den. Alespoň jsem vypadnul z té šedi, která je nyní u nás,“ prozradil zpěvák. Na dovolené nejen relaxuje, ale dopřál si i pořádný adrenalin.

„Zavítal jsem mezi místní žraloky, velké masožravé i pětimetrové žraloky. To bylo výjimečný. Netušil jsem, že někdy něco takového podniknu. Byl to masakr,“ svěřil se Kopečný.

Přiznává, že řada lidí mu to nepřeje a na sociální síti dostává velmi negativní odezvy. „Překvapilo mě, jak pozitivně reagují lidi z domova. Ale jsou samozřejmě lidi, kteří mě napadají za to, že jsem v této době odjel na dovolenou. K tomu není co říct. Každý jednáme podle svého uvážení a my se rozhodli pro tuto dovolenou,“ dodal z ráje. ■