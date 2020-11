Možná to někdy zkusí jako brigádu: Bára Mottlová provokovala v latexu a masce coby nezkrotná domina

Bára Mottlová jako domina v seriálu Polda Video: FTV Prima

Bára Mottlová (34) patří k naším nejvíc sexy herečkám, a tak je přímo stvořena pro role žhavých koček. Speciální roli tak dostala i v seriálu Polda, kde ztvárnila dominu ve vykřičeném domě. Herečka okusila, jaké to je, obléct se do latexového kostýmu a sypat ze sebe erudované názvy sexuálních praktik.

Vykřičený dům se stane svědkem vraždy, a protože v něm Bára Mottlová pracuje jako domina, musí k výslechu. „Pozvou si mě na stanici, abych vypovídala. Ale během natáčení jsem se nepodívala jen do výslechové místnosti, příběh se točí i kolem profese mé postavy. Vysvětluju jim, o co jde a co jako domina dělám. Chodí ke mně vysoce postavení páni, kteří mají moc a vyžadují tyto mé služby,“ prozrazuje svůj herecký úkol Mottlová.

To, že jí produkce zavolala a dostala nabídku na takovou roli, bere herečka s úsměvem. „Kdo jiný by to měl hrát než Mottlová? To si podle mě řekli. Chodím tam v takovém černém latexovém oblečku a masce. Vzpomínám si, že to jsem měla ještě dlouhé vlasy a moc dobře se do toho kostýmu tedy neoblékalo. Není to jako do tepláků. Měla jsem k ruce dvě kostymérky, které mi pomáhaly,“ vzpomíná.

Na place jí hodně pomáhali Vladimír Polívka (31) a David Matásek, kteří jsou ústřední vyšetřovací dvojicí.

„S Vladimírem jsem natáčela už dřív a s Davidem jsou super dvojka. Jsou to profíci, a zároveň je s nimi i legrace. Jsou to pohodoví kluci. Pamatuju si, že jsem měla na place problém s textem, a oni byli trpěliví. Jak ta moje postava mluvila odborně o těch věcech, tak se mi to strašně motalo, a oni mě moc podpořili. Měla jsem takový monolog o submisivní poloze a dominantní roli, a dost se mi to pletlo,“ přiznává Bára, která si i o tom předem přečetla něco na internetu.

„Samozřejmě, že když říkám něco, o čem nemám ani potuchy, tak je dobré si to dohledat, a ne to jen slepě přeříkávat, aby člověk věděl, o čem mluví.“

Na díl, ve kterém herečka bude, se rozhodně podívá. „Tohle si rozhodně nenechám ujít. Ta role pro mě byla velký zážitek a určitě mi napíšou kamarádi, fanoušci a obdivovatelé. Ti se vždy ozvou,“ usmívá se herečka, která z legrace říká, že když bude nejhůř, tak po padesátce vidí dominu jako docela dobrou brigádu. ■