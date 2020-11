Petr Vágner si prošel nemocí covid-19: Svou vlastní plazmou chce pomoct lidem s těžkým průběhem

Petr Vágner šel darovat plazmu. Foto: archiv P. Vágnera

„Přesně před měsícem jsem začal volat svým kamarádům a známým, jestli by se nechtěli zapojit do pomoci zdravotníkům, kteří se potýkají s kritickým nedostatkem transfúzních přípravků pro léčbu pacientů. Samozřejmě by mě ani ve snu nenapadlo, že za několik dní ulehnu sám s koronavirem. Poté, co jsem si nemoc sám prodělal jsem svému slibu dostál a znova obvolal několik známých k darování,“ nechal se slyšet Petr, který je řadu let věrným dárcem.

Petrův nábor potřebných se povedl a s darováním ho přišla podpořit celá řada sportovců včetně samotného ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který má prý za sebou několik odběrů krve. Z Brna do Prahy přijel na otočku darovat krev třeba také fotbalový útočník Petr Švancara. Z tréninků a přípravy si odskočil český hokejový obránce hrající v týmu Florida Panthers v severoamerické NHL Radko Gudas. Na cestě do dabingu si udělal zastávku v Thomayerově nemocnici i herec Martin Písařík, který pohled na injekční jehly moc nemusí, ale vždy to prý nějak dá.

K partě sportovců se také přidal bývalý český fotbalový záložník Vladimír Šmicer. „Chodil jsem darovat krev už v dobách působení ve Slavii a dnes to pro mě byla milá povinnost, hlavně udělat něco pro dobrou věc,“ říká Šmicer. U pomoci druhým nechyběli ani zástupci české a zahraniční scény MMA, jednak šampion a držitel titulu GCF Grand Prix Heavyweight Viktor Pavlíček, nebo hvězda těžké váhy MMA šampion organizace Oktagon Michal „BlackBeard“ Martínek. Ten má navíc za necelý měsíc zápas v Polsku.

„V současné době, kdy se nedá sportovně moc soutěžit, sbírat poháry a medaile na závodech, jsem se rozhodl, že budu sbírat medaile naopak darováním krve. Bronzovou medaili už mám a do stříbrné mi chybí ještě sedm odběrů, i když teď jsem daroval plazmu. Moc chci všem, co přišli, poděkovat. Doufám, že těch několik málo litrů krve, co se nám dnes podařilo dát, pomůže. Že se opět nebudou lidé a dárci chodit bát v době covidu darovat krev,“ dodává moderátor sportu na CNN Prima Petr Vágner. ■