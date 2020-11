Začínám být nas*anej. Líbánky Natálie a Františka ze svatební reality show měly kvůli urážce hořký konec

Ani František ani Natália zatím nenašli klíč k vzájemnému porozumění. Video: TV Nova

„Je to tady krásný, jen mě mrzí, že si to s Natálkou moc neužíváme,“ zhodnotil František průběh líbánek s tím, že nálada je spíš v křeči. Ani on ani jeho žena zatím nenašli klíč k vzájemnému porozumění. „Franta se mě i ptal, co má udělat, ale já to sama nevím,“ svěřila nevěsta.

Celá situace je pro ni nová a složitá. Dle svých slov byla až na hranici zhroucení. František je zase zklamaný z toho, že Natália podle něj pořád poukazuje na jeho chyby. Na tom, že to mezi nimi nefunguje a vztah skřípe, se ale shodli.

Svatební cestu pak završila hádka na letišti v Praze.

„Musím říct, že začínám být nasranej, protože tvoje hláška, že při představě, že měla přeskočit jiskra, se ti chce blejt, to už mě docela uráží,“ řekl František. „Nechci nic hrát, nechci být falešná. Neumím se přetvařovat ani se nutit do nějaký kamarádský hry,“ odpověděla mu novomanželka, než z letiště každý sám odjel.

V medailonku Natália dodala, že při hádce, v psychicky vypjaté situaci asi zvolila špatná slova, že to tak nemyslela a omluvila se.

Pár teď čeká několikatýdenní soužití ve společné domácnosti. Vztah navzdory dusnu, které mezi nimi panovalo, ani jeden zatím nezatracuje. ■