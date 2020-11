I její babička si myslela, že chodí se synem Jiřího Bartošky: Krásná herečka teď natočila první lesbické scény

Hana Drozdová má za sebou první lesbické scény Super.cz

"Dokonce i moje babička mně vyčetla, že jsem jí neřekla, že s mladým Bartoškou chodím," smála se krásná brunetka, pro niž je natáčení filmovým debutem. A to hned s dost choulostivými lesbickými scénami, které ztvárňuje s představitelkou hlavní hrdinky Anetou Kernovou.

"Trošku jsem se toho bála, protože to bylo moje poprvé, ale s Anetkou jsme se předtím docela dobře seznámily a sedly jsme si i lidsky. A myslí si, že to není ani tak o lesbictví jako o nějaké lidské blízkosti, takže to pro člověka není až tak těžké, jak by se mohlo zdát," míní. ■