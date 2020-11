Byla to výzva, svatbu jsem nikdy nechtěla, říká o účasti v reality show nevěsta

Třetím párem z reality show Svatba na první pohled jsou Petra a René. Video: TV Nova

Nápad přihlásit se do projektu Petře vnukla její neteř, která sledovala slovenskou verzi. „Vyprávěla mi, o co jde, jaké tam jsou páry apod. Navíc to byla výzva, jelikož já jsem nikdy svatbu nechtěla. Ale říkala jsem si, že třeba potkám fajn kluka. Ze srandy jsem ten večer vyplnila přihlašovací formulář a vypustila jsem to z hlavy,“ řekla Petra.

Na svých partnerech si cení upřímnosti, naopak nesnáší lež. „Krutá pravda je lepší než jakékoliv milosrdné lži,“ uvedla. Je evidentní, že sama toto pravidlo ctí: jen krátce po obřadu s partnerem, kterého poprvé uviděla až u oltáře, řekla, že není „vyloženě“ spokojená. „Něco mi tam vadí,“ nezastírala. Za chování od diváků sklidila kritiku.

Ženich však upřímnost u partnerky kvituje. „Všechno je mnohem jednodušší, když člověk říká, co si myslí. Pokud lže, časem se mu to většinou vrátí a kousne ho to do zadku v podobě karmy,“ myslí si René, který se do pořadu přihlásil jednoduše proto, že se chtěl seznámit. ■