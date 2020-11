Hlavně že jí něco nevykouklo: Fitness modelka cvičila na pláži v úplně miniaturních tangách

Oxana Alexandra Foto: Super.cz/Profimedia

S Markem Edwardem Greenhamem předvedli vyrýsovaná těla v Sydney během série přítahů. Oxana měla na sobě spodek od plavek. Titěrná tanga zakryla opravdu jen to nejnutnější a je s podivem, že modelce nevykouklo něco, co nemělo.

Mark proslul díky reality show Ultimate Beastmaster z produkce Netflixu. Že je skutečným bojovníkem prokázal i v boji s rakovinou.

Oxana minulý měsíc zvítězila v soutěži Bikini fitness v Novém Jižním Walesu. „Jestli se sny plní? Ano, ale musíte k tomu přidat krev, pot a slzy. Pro některé to byla cesta, během níž chtěly shodit 15 kg, vzdát se zlozvyků a pořádně makat ve fitku. Nejsem výjimkou. Léta do svého životního stylu dávám srdce,“ napsala po výhře na sociální síti.

„Musela jsem se držet svých zásad, přemlouvat se ke správnému stravování, naučit se přijmout své tělo, hodiny jsem strávila přemlouváním se k tréninkům. To bylo předtím, než jsem si uvědomila, že tohle mohu dokázat a vyhrát nějakou cenu. Ale jakmile jsem si to vzala do hlavy, byla jsem připravená,“ popsala, jak se nakonec probojovala k úspěchu. ■