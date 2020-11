Vypadáš jako chlap, jsi na ženy? Vítězka SuperStar pod palbou. Rýpavý komentář odpálkovala po svém

Barbora Piešová Foto: Instagram B. Piešové

„Jako chlap,“ okomentovala snímek Barbory, jež se nejlépe cítí v keckách a kšiltovce, její nejspíš už bývalá fanynka. Piešová si ale nenechala nic líbit. „Snad už máte ego v oblacích,“ odpověděla jí zpěvačka, jež si nepotrpí na nánosy make-upu ani nošení šatů. To ale rýpavé slečně nestačilo. „Takže budeš na ženy, STOPRO,“ pustila se do Piešové.

Barbora Piešová a její proměna v Superstar.

TV Nova

Té se hned zastávali fanoušci, ale útočná dáma neměla dost. „Že někomu napíšu, že vypadá jako chlap? Ano, vypadáte jako chlap a já si myslím, že někteří to také vidí,“ vpálila Piešové, jež už neudržela nervy na uzdě a nenechala si nic líbit.

„Snad jednou zažijete takovou situaci naopak. To, že se nemaluji a nejsem podle vašich představ, neznamená, že nejsem žena. To, že jste zaškatulkována podle kritérií doby kamenné, jak má žena vypadat, už je váš problém a ano, názor máte, ano, je demokracie, ale demokracie a svoboda názorů končí tam, kde začínají práva člověka a osočovat člověka pro úplnou banalitu, jen abyste byla zajímavá, je podle mě velmi bídné,“ odpověděla na rýpavý komentář rázně vítězka SuperStar.

A dále pokračovala: „Jestli jste to nepochopila, tak to, jak se projevuji, neznamená, že jsem lesba, ale to, že chci ukázat lidem, že není důležité, jak člověk vypadá na to, aby mohl něčeho dosáhnout. Snažím se jen lidem dodat sebevědomí, ale to zřejmě člověk s myšlením, jaké máte vy, nikdy nepochopí,“ uzavřela diskusi Piešová. ■