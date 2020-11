Předmětem těchto fotek měla být rtěnka, víc ale zaujala dekoltem: Kim Kardashian se předvedla v podprsence

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim Kardashian (40) se pochlubila snímky ze zákulisí focení pro kampaň své kosmetické značky KKW Beauty. Předvedla se na nich v podprsence a svůdně si u toho zakrývala plné poprsí. Předmětem fotek sice měla být rtěnka, ale již předem bylo jasné, co zaujme fanoušky víc.

Sestry ze slavného klanu Kardashian-Jenner jednoduše vědí, jak upoutat pozornost. Jen před pár dny nejmladší sestra Kim Kylie Jenner promovala produkty svojí kosmetické značky Kylie Skin fotkou v prádle.

Obě slavné dámy se pyšní pevným bujným poprsím, a tak se ho nezdráhají vystavovat na odiv. Kim uvedla novou kolekci rtěnek ku příležitosti svých 40. narozenin. Ty nedávno oslavila v tropickém ráji, kam se vypravila a blízkými.

Za to rodina sice schytala pořádnou vlnu hejtů, ale z toho si Kim nejspíš těžkou hlavu nedělá. Televizní hvězdu kritizovali, že během pandemie koronaviru cestuje, když by se měla raději izolovat. Ačkoliv se rodina nechala slyšet, že učinila veškerá opatření, aby neohrozila ničí zdraví, hatery to stejně moc neuspokojilo. ■