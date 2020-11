Aneta Langerová má pro fanoušky narozeninový dárek: V klipu poslala do peřin v negližé krásnou Annu Fialovou

Aneta Langerová - Dvě slunce

„Neumím snad ani popsat, jak jsem šťastná, když můžu tvořit. Začala nová etapa mého života. Dvě slunce vznikala v našich hlavách, srdcích, myšlenkách a představách. Ve společném prostoru, jejž jsme postupně naplňovali dalšími příběhy, které se chtěly narodit. Každý z nich má svou atmosféru. Ta vás třeba zavede blíž k tišině vlastní duše. Tak jako mne. Věřím, že vám nové písně budou dobrými společníky,“ říká Aneta.

Scénáře a režie videoklipů Dvě slunce a dalšího klipu Bílý Den se ujal Zdeněk Suchý. „Natočili jsme dva klipy na jednom místě, sledujeme obyčejné denní situace. Místa, ve kterých žijeme, se nemění, jsou to útočiště i úkryty. Ve svém prostoru jsme uvnitř sebe. To, co jsme v něm, jsme snad my. Teď jenom najít odvahu vyjít ven. Aneta v klipech fyzicky není. Jsou tam její slova, hlas a hudba,“ popisuje Zdeněk Suchý.

V hlavní roli videoklipu Dvě slunce účinkuje česká herečka Anna Fialová, kterou uvidíme i ve scénách v peřinách v negližé. Ve videoklipu Bílý Den se zase představil herec Miloslav Mejzlík. ■