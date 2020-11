Ano s povzdechem: Třetí nevěsta ze svatební reality show odmítla ženicha políbit, pak se rozbrečela. Sklízí kritiku

Třetím párem z reality show Svatba na první pohled jsou Petra a René. Video: TV Nova

Za své chování na svatbě, ale i před ní, Petra od diváků sklidila velkou kritiku, ženichovi, osmadvacetiletému osobnímu trenérovi Renému, pak v komentářích hromadně vzkazovali, aby vzal nohy na ramena.

„Tak to je tragédie. První nevěsta namyšlená fiflena, která neví, co chce, a třetí škoda mluvit. To je opravdu experiment,“ komentovala jedna z divaček. „Nepochopila jsem, co si o sobě princezna myslí, tuctová holka s nároky až na půdu, hned ho div nehodí přes palubu. Renda je sympoš, zasloužil by rozhodně něco lepšího!“ píše druhá. „Proč to těm chlapům děláte? Takoví fajn pánové a první a třetí nevěsta nějak úplně mimo,“ ptá se další divačka.

Nevěstou, ke které Petru přirovnávají, je Natália, která od začátku dávala ženichovi Františkovi najevo, že u ní jiskra nepřeskočila.

I kdyby ženich René chtěl, ještě nějakou dobu musí s nevěstou zůstat. Pár čeká svatební cesta a následně měsíc společného bydlení. Až poté oznámí, zda spolu zůstanou, nebo půjdou od sebe. ■