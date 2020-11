Eva Decastelo se nevzdává plavek ani v listopadu: Takhle sexy je po půl hodině ve studené řece!

Eva Decastelo podlehla otužování. Super.cz

Také Eva Decastelo (42) podlehla novému trendu a pustila se do otužování. Vedle Sandry Pogodové nebo Nely Boudové je další herečkou, která se pravidelně vrhá do studené vody. S otužováním začala s příchodem podzimu a zatím ji to drží.

Plavat Eva chodí do Vltavy a vydrží tam déle než půl hodiny. „Pokořila jsem svůj osobní rekord, dnes jsem dala 36 minut a teplota vody by měla být 11 stupňů," řekla nám Eva. Z vody tak vylezla pořádně prochladlá. "Já jsem si na plavání začala malovat alespoň pusu, protože když vylezu, tak ji mám komplet modrou.“

Do vody Decastelo chodí denně, má na to čas. „Jako herečka jsem bez práce, takže teď chodím plavat každý den,“ svěřila Eva, která na sebe rychle hodila župan, aby se zahřála.

To, že by chodila plavat s někým z rodiny, prý zatím nehrozí. „Manžel si myslí, že jsem trochu blázen, mamince jsem to zatím neřekla, tak snad mi to nezakáže,“ usmívala se Decastelo, která věří, že jí otužování pomáhá upevnit zdraví.

„Vzhledem k tomu, že jsem stále negativní, tak by to mělo fungovat,“ podotkla Eva, která v plavkách vypadala senzačně a byla sexy i po půl hodině ve studené řece. ■