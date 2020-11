Tereza Brodská díky kolegyni našla hotový poklad. Kostým po své mamince Janě Brejchové

Kristýna Kociánová v kostýmu Janě Brejchové Video: FTV Prima

„Jen náhodou jsem se podívala na štítek, který byl na kostýmu, a tam bylo napsáno „Brejchová“. Bylo mi ctí a o tu radost jsem se šla podělit s její dcerou Terezou Brodskou,“ prozrazuje herečka, jak na poklad přišla.

„Kristýnka za mnou přišla na place a řeka mi, že má na sobě kostým po mé mamince. Nechápala jsem to, a až když jsem viděla cedulku se jménem, pochopila jsem. Bylo to milé a jsem ráda, že ho měla na sobě právě Kristýna, protože ji mám moc ráda. Je to milá a příjemná holka. Musím říct, že nám to zpříjemnilo den,“ usmívá se Tereza, která zkoušela přijít na to, z jakého filmu nebo pohádky to může být.

„Dumaly jsme, kde v tom asi mohla hrát, ale na nic jsme nepřišly. Popravdě, u maminky je složité na to přijít, protože ta má za sebou tolik televizních a filmových rolí, že jsem vůbec netušila. Těžko se tak dobrat výsledku,“ míní.

Pro Terezu Brodskou to bylo první, a zatím poslední setkání s takovým úlovkem. „Nikdy se mi to nestalo. Je ale pravda, že mám doma obrovský šatník, málokdy se zbavuji věcí. Dokonce tam mám i nějaké osmdesátky, což vítají kostýmní výtvarnice. Přijdou ke mně, a když něco točím, tak to poskládáme. Málokdy jsem proto něco dědila po svých kolegyních.“

Ve Slunečné na herečku čekal kostým vodní královny, ten si nepřinesla, ale přece jen s něčím do mlýnku přispěla. „Můj muž Leoš, tedy David Prachař, byl za vodníka. Bylo to vtipné. Dokonce jsem si z domova přinesla jako dekoraci dřevěněnou rybičku a musím říct, že nás to moc bavilo. Všichni jsme tedy měli pecku, což byl i cíl. Moc mě baví, když ta postava to ještě shodí. Moje motto je – hlavně se nebrat vážně. A tady to bylo splněno,“ uzavřela. ■