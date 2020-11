Pokud je Vám okolo 50 let a máte chuť se vzdát hledání romantiky ve svém životě, tak nic nevzdávejte! Ať už jste svobodní krátkou dobu nebo jste se jednoduše nikdy neusadili, tak láska může být vždy na pořadu dne.

Pamatujete si na tu dobu, kdy byla láska a rodina na prvním místě? Nebo na Vaši první pusu? Pravděpodobně už ne, ale není to důvod proč se vzdát vztahů, právě naopak.

V dnešní době máme více možností online seznamování než kdy dříve, včetně specializovaných aplikací nebo přímo určených webů pro dospělé a nezadané. Dnešní online doba je ve skutečnosti mnohem snadnější na seznámení s někým novým a zajímavým, než jak to bylo v minulosti.

Nejdůležitější je si vybrat správnou platformu. Chcete, aby měli všichni Vaši potenciální partneři stejný nebo alespoň podobný věk, jako máte vy? Vyzkoušejte náš profesionální web specifický podle věku, kde se setkáte s partnery, kteří jsou ve stejné životní fázi jako vy.

Registrace zdarma na www.50slove.cz

Hledáte romantiku po padesátce? Seznamovací web i pro ženy!

Platforma, jako je 50sLove usnadňuje vytváření Vašeho osobního profilu a poskytuje Vám návrhy partnerů založených na vzájemné souhře. Ujistěte se, že jste ve svém profilu upřímně stanovili, co hledáte, aby Vaše návrhy kontaktů skutečně odpovídaly kritériím Vašeho vyhledávání. Čím konkrétnější jste, tím větší jsou Vaše šance na úspěch!

Než začneme, víte, co chcete od svého života? - Společnost? Romantiku? Sex? Nebo něco dlouhodobějšího?

Pamatujte, že sebevědomí je pro obě pohlaví nejatraktivnějším atributem. Nemůžete se cítit sebejistě, pokud si nemyslíte, že za to stojíte.

"Ženy okolo 50 let vědí, kdo jsou a co chtějí." Hledají čistou lásku a příjemnou společnost. Neočekávají okouzlujícího prince na bílém koni, ale spíše mají realistická očekávání a budou připraveni přijmout svého partnera takového, jaký je. “ To s námi sdílela Laura Varlandová, profesorka sexuologie na univerzitě v Manchesteru.

První dojem

Je velmi jednoduché najít společnou řeč, při společných chvilkách s partnerem na bývalé partnery. Avšak lepení starých ran nikdy není dobrým způsobem, jak navázat nový

vztah. Držte se neutrálních věcí a místo toho diskutujte o jiných tématech, například o osobních zájmech nebo koníčcích. Použijte informace uvedené v profilu Vašeho partnera a ptejte se na konkrétní otázky, poté si pečlivě přečtěte Vaše odpovědi.

Trpělivost růže přináší

Jen proto, že okamžitě nenajdete ve své doručené poště hned zprávy od svých potenciálních partnerů, ještě neznamená, že pro Vás tu nikdo není a že nikdo na Vás nečeká. I pro mnohem mladší lidi je randění složité, někteří se dokonce i stydí, takže buďte trpěliví jak se sebou, tak i se svými potenciálními partnery.

Začněte si psát svůj vlastní příběh úspěchu

"Našla jsem si lásku v 58 letech," řekla Laura, která se zaregistrovala na 50sLove poté, co ji její kamarád přesvědčil, aby to zkusila. "Dala jsem si kritéria vyhledávání 150 kilometrů, abych měla více možností, najít lásku." Pak jsem našla Pepu, který žil jen dvacet minut daleko od mého bydliště, dvacet minut! Nyní se cítím mladší, než kdy jindy a mám štěstí, že jsem ho našla. Děkuji ti 50sLove!“

