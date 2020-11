Jaroslavě Obermaierové se koronavirus naštěstí stále vyhýbá: Herečka ale přiznala problémy se žaludkem

Jaroslava Obermaierová Herminapress

„No musím vám říct, že mě v létě trápil žaludek. Byla jsem z toho trochu vystrašená, ale na druhou stranu jsem pár kilo zhubla a teď se cítím moc fajn. Jsem hlavně ráda, že se mi pořád vyhýbá ten covid, musím to zaklepat,“ sdělila Super.cz oblíbená představitelka Vilmy Nyklové ze seriálu Ulice.

„Jsem moc ráda, že stále můžeme točit Ulici. To si vždycky ráda odskočím do Prahy, jinak jsem stále na chalupě. A protože divadla stále nehrají, těším se vždycky na kolegy v Ulici,“ dozvěděli se od herečky s tím, že kolegové v divadle jí moc chybí. „Moc se těším do divadla a přeji si, aby se už zase vše vrátilo do starých kolejí a mohli jsme zase hrát. Je mi bez těch divadelních prken, kolegů a diváků smutno,“ posteskla si herečka, kterou pravidelně vídáme v muzikálech Kvítek mandragory a Mýdlový princ v Divadle Broadway.

„Musím se vám přiznat k jedné kuriozní situaci, která se mi v létě stala. Šla jsem na houby jen kousek od chalupy a normálně jsem zabloudila, to se mi ještě nikdy nestalo, byla to další moje premiéra,” dodala s úsměvem herečka, která v příštím roce oslaví 75. narozeniny. ■