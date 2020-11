Extravagantní zpěvačka přišla s radostnou novinou: Bude nás pět, napsala ke snímku s bříškem

Klára Vytisková Michaela Feuereislová

„Bude nás 5,“ napsala ke snímku s manželem Romanem Víchou a jejich dvěma dcerkám. První se jim narodila Emilka, která oslavila v říjnu šesté narozeniny a Olivce byly letos tři roky.

„Vždycky jsme chtěli velkou rodinu. Měli jsme pocit, že nejsme ještě kompletní parta,“ řekla Klára v pořadu Showtime, což koresponduje s rozhovorem, který před časem poskytla Super.cz.

„Pro mě byly vždycky tři děti vizí úplné rodiny, ale uvidíme. Přece jen Olivce je deset měsíců, takže to neřešíme aktuálně,” řekla nám v roce 2018 Vytisková, pro kterou bylo největší životní změnou narození první dcery. „Největší rozdíl bylo z nuly na jedno dítě, byla to velká změna. S příchodem druhého dítěte se žádné drama nedělo, se dvěma jsem vlastně v pohodě. Doufám, že to třetí bude úplně nejvíc v pohodě,” smála se tehdy zpěvačka. ■