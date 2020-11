Dnes nejbohatší česká zpěvačka neměla dřív ani na jídlo: Rodičům jsem byla vděčná i za zubní pastu, přiznává Bílá

Lucie Bílá dobře ví, co je to bída. Foto: archiv L. Bílé

Je dvacetinásobnou Zlatou slavicí, má vlastní divadlo, kulturák , vilu v Otvovicích, několik bytů a žije si poměrně luxusním životem. Tak to má Lucie Bílá (54) dnes, ale v minulosti zažila velkou nouzi a někdy neměla ani na jídlo. Vše, co dnes má, si tvrdě vydřela.

Původně dámská krejčová Hana Zaňáková a její bratr hutník Karel Zaňák, který je dnes ředitelem jejího divadla, žili obyčejný život. Lucie sice začala zpívat v 80. letech, ale, jak sama přiznává, byly to krušné chvíle.

„Šest let se mi vůbec nedařilo. Když si vzpomenu na těch třináct pronájmů, kterými jsem v Praze prošla. Když jsem neměla ani na jídlo, ani na nájem. A našim jsem byla vděčná i za to, že mi dali zubní pastu," zavzpomínala v unikátním dvojrozhovoru se svým bratrem Karlem Zaňákem v pořadu Face To Face na Televizi Seznam.

Zpěvačka na sobě stále pracuje a ani v době koronavirové nezahálí. Nemůže sice hrát ani zpívat, ale dělá růžence a náramky, jejichž prodejem pomáhá handicapovaným nebo seniorům. ■