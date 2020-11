Koronavirem onemocněl kromě Lucie Bílé i její bratr. Oba se o nemoci rozhodli otevřeně mluvit

Nemocí covid-19 prošli s lehčími příznaky. Foto: Face To Face

Zpěvačka Lucie Bílá (54) nedávno vydala knihu Posílám to dál. Ta sice mapuje posledních deset let jejího života, včetně toho, jak se poznala se svou velkou láskou, současným partnerem Radkem Filipim, nicméně sama v rozhovoru vzpomínala i na své začátky a dětství.

Na toto období Lucie Bílá, rodným jménem Hana Zaňáková, i její bratr Karel vzpomínají s láskou a rádi. Maminka byla podle nich anděl. Tatínek, který je dodnes tmelícím prvkem rodiny, byl ale tehdy hodně přísný. „Táta byl hodně přísnej! Doteď mám před sebou, jak drží toho brášku a mlátí ho něčím a já nastavuji svoji p...l, abych to schytala já. A běhali jsme dokolečka, protože jak Kája utíkal, tak já nastavovala ten zadek, protože mě to strašně nedělalo dobře vidět bolest svého bratříčka," zavzpomínala s úsměvem zpěvačka v pořadu Face To Face na Televizi Seznam.

Oba sourozenci v pořadu prozradili mnohé ze svého života, i to, jak se potýkali s koronavirovou nákazou, kterou, jak sami přiznávají, prošli poměrně lehce. A rozhodli se o tom promluvit veřejně proto, aby uklidnili ty, kteří si, stejně jako původně oni, myslí, že pokud covid-19 chytí, zákonitě musí zemřít, protože to tak téměř všichni říkali.

Všem zároveň popřáli hodně sil a zdraví a už teď se moc těší, až se situace zklidní a budou se moc věnovat tomu, co umí, dělají a co je koneckonců živí. „Já věřím, že se to uklidní. Taky přeci neprší pořád. Chystáme premiéru s panem Nárožným, spolupracuji se Simonou Stašovou, čeká nás muzikál Láska je láska, kterou má dělat Tonda Procházka a premiéra má být na jaře... Jednáme i s paní Havlovou. Čeká nás spoustu krásné práce. Tak doufám, že se ta země trochu vzpamatuje a začne se pracovat tak, jak jsme zvyklí," dodala Lucie. ■