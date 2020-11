Setkání s Vaším online potenciálním partnerem je pravděpodobně pro Vás ten největší posun, ke kterému došlo od doby, kdy jste se seznamovali. Pokud máte již postarší věk a máte pocit, že jste příliš dlouho samy, tak čtěte dále a změňte svůj osud.

Myslíme si, že každý má nárok na druhou šanci najít lásku! Pokud stále nejste přesvědčeni, že moderní technologie může být právě to, co využijete, abyste se setkali s potenciálním partnerem, tak se prosím podívejte na tento článek.

Oxfordská psycholožka Susanne McNally pracovala jako expertka na randění již více než 12 let a sdílela s námi své odborné znalosti.

"Ve své praxi jsem měla nejčastější otázku, kterou mi lidé ve věku 20. a 30. letech kladli a to byla, jak mohou pomoci svým rozvedeným nebo ovdovělým rodičům znovu začít milovat a poznat někoho nového. Ptali se, jakou aplikaci mohou použít. Naše aplikace je podporována studiemi, které ukazují, že nalezení romantiky může zlepšit celkovou kvalitu života člověka, a to jak fyzicky, tak i psychicky."

"Většina lidí používá svoje mobilní zařízení na psaní SMS nebo trávení času na sociálních sítí, takže mají velmi snadný přístup k seznamovacím aplikacím." Proč taky ne, také chtějí zkoušet štěstí někde jinde než jenom venku na ulici. Nicméně však doporučujeme zvolit profesionální web, jako je právě 50sLove, který svým členům poskytuje příjemné a bezpečné prostředí pro seznamování.

Randění po padesátce – jste připraveni na naši seznamovací aplikaci? Zde je naše příručka přímo pro Vás.

Váš první krok – výběr profilové fotografie

První dojem je velmi důležitý a Vaše fotografie je první věc, kterou Vaši potenciální partneři uvidí. Požádejte proto své přátele, aby Vám pomohli vybrat fotografii, na které vypadáte co možná nejlépe a zároveň se prosím ujistěte, že je Vaše fotografie aktuální!

Máte obecnou představu o tom, co si přejete?

Seznamovací aplikace jako je 50sLove Vám pomůže vytvořit podrobný profil, který vykreslí vynikající portrét toho, kdo jste. Jakmile dokončíte svůj osobní profil, budete spojeni s lidmi, kteří odpovídají Vašim osobním preferencím. Zbytek je samozřejmě jen a pouze na Vás, ale nezapomeňte: čím více podrobností zadáte o Vašem profilu, tím větší je šance na získání skvělých doporučení na Vaše potenciální partnery!

Buďte konkrétní

Nebojte se jít více do detailů. Vaši potenciální partneři jsou zvědaví a chtějí se o Vás dozvědět co možná nejvíce informací. Například místo jednoduchého psaní „Miluji lyžování“ zkuste přidat detail, který odráží Vaše zájmy, například „Jsem vášnivý/á lyžař/ka a každý rok jezdím do Rakouských Alp.“ Použijte ve svém profilu a také na Vašem prvním rande pozitivní přístup – tím zaujmete své potenciální partnery k pozitivnímu myšlení o Vaší osobě.

Poctivost je ta nejlepší politika

Co se děje kolem nás není náhoda! V této životní fázi máte pravděpodobně velmi dobrou představu o tom, co hledáte. Vaším cílem je se setkat s kompatibilním společníkem, takže buďte čestní a také upřímní. Vaši potenciální partneři Vás za to budou respektovat a Vaše setkání bude o to příjemnější

Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na 50sLove a poznejte svého potenciálního partnera ještě dnes! ■