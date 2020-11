Už to není, co to bývalo: Leo DiCaprio vystavil na pláži nejen svůj pupíček

Leonardo DiCaprio vyrazil na pláž do Malibu. Foto: Super.cz/Profimedia, Profimedia.cz

Když jste hvězda jako Leonardo DiCaprio (46), lze počítat s tím, že vás fotografové budou pronásledovat na každém kroku. Za oscarovým hercem vyrazili až na pláž do Malibu, kde se jim podařilo hvězdu zachytit v plavkách.

Do vln zavítal i s kamarádem Emilem Hirschem a tatínkem Georgem. Půvabnou přítelkyni Camilu Morrone (23) v dohledu vidět nebylo. S mladší modelkou je DiCaprio spojován od roku 2017 a jde o jeden z jeho nejdelších vztahů vůbec.

Figuru už herec sice nemá takovou, jako když v roce 2000 natáčel snímek Pláž, ale i tak zůstává idolem miliónů žen po celé světě. Navíc už dávno není pochyb o jeho charisma a hereckém talentu.

Po trháku Tenkrát v Hollywoodu si dopřál Leo hereckou pauzu, už léta si filmové projekty pečlivě vybírá a vrhá se maximálně do jednoho za rok. V časech pandemie koronaviru pak ještě zvolnil.

Minulý měsíc bylo potvrzeno, že se objeví v připravovaném filmu Don´t Look Up z produkce Netflixu. Zahrát by si měl po boku Jennifer Lawrence, ve filmu se ale blýskne hotový zástup těch nejlepších z Hollywoodu, jako je Meryl Streep, Cate Blanchett, Matthew Perry, Timothée Chalamet nebo Jonah Hill. ■