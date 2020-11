Aby uživil rodinu, našel si novou práci. Představitel Krysaře rozváží nákupy

Přemysl Pálek Herminapress

Představitel Krysaře jako hlava rodiny neponechal manželku a dvě malé dcery osudu a nastoupil do práce. Už třetí týden rozváží nákupy po Praze. „Baví mě to, protože autem jezdím rád. A pak, nesedím doma a neužírám se. A že tahám tašky s nákupy? To je místo fitka. Fyzička mi opravdu dolů nejde,“ usmíval se Přemek.

„Jasně že to dělám kvůli financím, rodinu musím uživit. Partnerka je také herečka, je s roční dcerkou doma, a navíc s desetiletou dcerou denně probírá školu. Má toho také dost,“ dodal.

Muzikáloví fanoušci znají Pálka nejen z Divadla Kalich, ale také z dalších pražských scén. „Na Fidlovačce jsme rozdělali Kouř, ale kvůli koroně divadlo zkoušky ukončilo. Do zkoušek Robinsona Crusoea v Divadle Na Maninách jsem nestihl ani naskočit. Vůbec nevím, jak dlouho tahle situace bude trvat, nedovedu to odhadnout,“ říká.

Partnerka Přemysla Pálka, herečka Charlotte Doubravová, je na tom obdobně. „Ještě v šestinedělí jsem nastoupila do muzikálové parodie 50 odstínů. Hrála jsem na 100 %. S Přemkem jsme systém hlídání a péči o děti dotáhli k dokonalosti. A teď nic...,“ smutně konstatovala Charlotte.

Mladá rodina tak už do budoucna neponechá nic náhodě, a přestože se Přemek na jeviště těší, brigádu si ponechá. „Hodně o tom uvažujeme. Budu hrát a zpívat a ve volnu rozvezu nákupy. Asi to tak bude,“ uzavřel. ■