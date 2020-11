Není to jen fešák, který okouzlil Vodráčkovou i Hrachovcovou: Svalnatý hokejista a model o dceři, karanténě i charitě

Marek Peksa promluvil o svém současném životě Super.cz

Momentálně nemá na růžích ustláno. Po knize fotografií, kde je jedním z hlavních hrdinů, moc příležitostí v modelingu nemá, jelikož i tato branže je utlumená. "To se ale fotilo už loni. Není to tak dlouho, co jsem fotil další kampaň, ale teď všechno stojí, to je pro většinu lidí asi úplně stejné. Doufám, že to nebude dlouho trvat," krčil rameny.

Vzhledem k tomu, že jsou zavřená fitka, je pro něj trochu obtížné udržovat si kondičku, zvlášť když ho fotografové, a hlavně fotografky rády svlékají. "Dá se to i s vlastní váhou venku, ale já nemám moc rád zimu, takže ta forma není úplně ideální. Ale příští týden v pondělí už bychom se měli vrátit na led a snad už se brzy začne hrát i naše liga," doufá brankář šumperského klubu.

Na druhou stranu má ale víc času na svoji malou dceru. "S bývalou partnerkou si ji střídáme, ale když je teď u mě doma, tak většinu času zabere distanční výuka a učení. Nevím, jestli bych to zvládl, kdyby mi nepomáhala moje maminka. Doufám, že aspoň prvňáci a druháci, moje dcera je ve 2. třídě, se co nejdřív vrátí do školy, protože to je šílené," mínil a teď už se může radovat, protože malý školáčci by se měli vrátit do lavic již brzy.

Našel čas i na charitu a jako patron se zapojil do projektu Nadělujeme Ježíška organizace Děti dětem. "Vybírá se na devět konkrétních dětí s postižením, které potřebují pomůcky, které by jim usnadnily život," vysvětlil Peksa. ■