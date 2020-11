Zpívat před publikem nemohou, Míša Tomešová a její kolegové se ale o velký koncert nenechali připravit

Míša a Roman Tomešovi se synem Super.cz

S Míšou jsme si povídali před odjezdem do motolské nemocnice, kam jela předat dárky. S dalšími kolegy ze seriálu Sestřičky napekli opravdovým zdravotním sestrám slané i sladké dobroty, aby jim zpříjemnili službu a poděkovali za jejich každodenní péči.

V kuchyni trávila celou noc, protože kvůli zdravotnímu omezení manžela připravovala ještě speciální verzi pro něj. „Manžel je bezlepkář, tak jsem to udělala sestřičkám lepkový a Romčovi jsem udělala ještě bezlepkovou variantu hraběnčiných řezů.“

Míšu i Romana živí kromě herectví také hudba, s koncerty ale mají kvůli současné situaci utrum a vypadalo to, že tento rok ani neuskuteční svůj charitativní koncert plný muzikálových melodií.

„Letos to není úplně možné naživo, ale my jsme vymysleli online verzi. Lidi si na to mohou koupit plnohodnotný lístek a bude to plnohodnotný koncert zprostředkovaný přes monitory počítačů a telefonů,“ raduje se herečka.

Jako každoročně, i letos na koncertě vystoupí mnoho jejich kolegů, jako třeba David Gránský (28), Berenika Kohoutová (29), Aneta Krejčíková (29), Michal Kavalčík (45), Ivana Korolová (32) a další, kteří bez nároku na honorář přispějí na pomoc vozíčkářům. ■