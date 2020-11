Z Daniely Šinkorové se během pandemie stala pizzařka: Láká jí odletět na brigádu do Itálie

V Itálii pracují v pizzeriích častěji muži než ženy. To by herečka ráda "nabourala". Super.cz

„Vzniklo to jako z nouze cnost, protože náš italský kuchař se vrátil zpátky na Sardinii a stihl mě to naučit. V té době jsme nebyli schopní ze dne na den někoho sehnat, takže jsem se to naučila, chvíli jsem to dělala a pak jsem zaučila všechny ostatní, asi 6-7 lidí, kteří u nás pracují,“ svěřila se Super.cz herečka.

V budoucnu se nebrání ani tomu, odletět za načerpáním zkušeností a praxe do zahraničí. „Trošku mě láká jít na brigádu do Itálie a zkusit to dělat tam, protože oni říkají, že pizzařka neexistuje. Nechtějí to dovolit, protože pece jsou obrovské a je to i fyzicky strašně náročné,“ vysvětluje.

Nepsané pravidlo, že příprava pizzy a obsluha velké pece je především práce kuchařů - mužů, by herečka ráda vyvrátila. „Je to pro mě výzva, takže si umím představit, že bych na tři měsíce v létě šla zkusit dělat pizzu do Itálie a trochu to tam nabourala,“ dodává s úsměvem. ■