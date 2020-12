Kvůli pandemii nesmí do Česka příbuzní manželky Tomáše Vernera: Rodina uvidí syna nejdřív po prvních narozeninách

Vernerova partnerka se kvůli nemoci covid-19 nemůže potkat se svou rodinou. Super.cz

„Velká část rodiny, která žije v Thajsku, k nám do Česka vůbec nemůže. Museli by na dva týdny do karantény a totéž by je čekalo po návratu. Byli natěšeni na první dítě v rodině, které je míšené,“ krčí rameny Tomáš.

„Za Tammy přicestovala pouze její maminka, která si musela zajistit potvrzení lékařů a dalších institucí. Nikdo jiný se sem nedostane,“ říká bývalý krasobruslař, který doufá, že se situace bude stabilizovat. „Obávám se, že zbytek rodiny uvidí Tomíka nejdřív v jednom roce,“ dodává Tomáš Verner. ■