Tři dny musel Tomáš Verner nahradit manželku v péči o miminko: Jak to bývalý krasobruslař zvládal?

„Možná nevidíte ty kruhy pod očima,“ vtipkoval Tomáš během našeho posledního setkání. „Můj život se změnil nejen v tom, že zažívám spánkové deprivace, ale přehodnotily se mi všechny životní hodnoty,“ rozpovídal se o péči o miminko Tomáš, který zvládá všechny činnosti. „Přebaluji, krmím, jezdím s kočárkem, občas si zacvičíme. Moje nejoblíbenější činnost je koupání,“ říká Tomáš.

Po příchodu nového člena rodiny dokonce tří dny pečoval o syna výhradně on. Co se stalo? „Manželka měla zánět prsní žlázy a trpěla vysokými horečkami. Vyzkoušel jsem si, jak strašné je to být ženou. Další dny jsem to vzdal a padal na ústa,“ smál se Tomáš.

„Chtěl bych vzdát poklonu všem ženám, že tohle všechno zvládnou a ty miminka pořád milují,“ říká Tomáš Verner, který po odchodu z profesionálního sportovního prostředí pracuje stále ve sportu. ■