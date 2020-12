Tak tohle by vás nenapadlo: Milan Peroutka prozradil, který vánoční dárek mu udělal největší radost

Milan Peroutka Michaela Feuereislová

„Chodil jsem do třetí třídy, když Titanic vstoupil do kin. Totálně jsem tomu podlehl a říkám dodnes, že to je jediný romantický film, na který nedám dopustit. Nahrával jsem si na kazety všechny možné dokumenty o té katastrofě, a samozřejmě o natáčení,“ svěřil se zpěvák a herec a zavzpomínal na dětské období. „Jedny Vánoce byl vedle stromečku takový vysoký stojan z videopůjčovny, který táta sehnal. A v něm videokazeta, model Titaniku a cédéčko, i když to máma sehnala někde levnější a místo Céline tam zpívala nějaká jiná ženská. Ale stejně to byl sen,“ svěřil se nám zpěvák.

Vedle toho dostával také pravidelně loutky, které si do dnes schovává. „Jinak jsem každé Vánoce dostával loutky od Miloše Kasala, které mi teď zdobí ložnici. To byla sázka na jistotu! Děda mi dokonce namaloval pár kulis a tenhle krásný koníček chci předat i dál. A ještě bylo období vláčků. Měkké dárky byly dlouho otrava. Mně momentálně docela vyhovují dárky spotřební,“ svěřil se zpěvák, který patří k těm, kdo Vánoce milují.

Rozhodně si tak nedovede představit, že by je někdy trávil pod palmou. „Neláká mě to! Fakt ne! Vůbec! To bych udělal, když by mi rodina chyběla, a chtěl bych na to co nejmíň myslet. Pak to chápu. Ale teď tu je a já si ji chci užít v teple domova,“ svěřil se Peroutka, který vánoční dárky s příliš velkým předstihem nekupuje.

„Vždycky mám takový den, kdy vyřizuji dárky. Nikterak mě to nestresuje, i když to bývá ve druhé půlce prosince. Mám několik osvědčených obchodů - gurmánské, s doplňky, s nábytkem - kam vždycky zavítám, a samozřejmě si i ideálně otipuju nějaké osobnější dárky. Loni jsem dal rodině foto knížku. Několik stovek fotek z různých oslav, dovolených, výletů. Byla to dojemná trefa do černého. To je i můj tip pro čtenáře. V době, kdy nám fotografie nejvíc zůstávají někde v paměti telefonu, je skvělé je nějak seřadit, pojmenovat, a dát do pevné vazby,“ dodal Peroutka. ■