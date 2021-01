Z DAMU k plotně a zpět. Muž, který učí vařit české hvězdy, jídlo nepodceňuje. Jeden infarkt už jsem měl, říká

Michal Deus Foto: Kateřina Šramková

Gastronomii se věnuje už několik let, nyní mohou moderátora, podnikatele a pedagoga Michala Deuse diváci vídat pravidelně v pořadu Rád jím, nerad vařím. Na Seznamtelevize.cz učí známé české herce vařit jednoduchá jídla. Jako první se představili Jiří Mádl, Hana Vagnerová, Tomáš Měcháček a Denisa Pfauserová.

„Jsem přesvědčený, že vařit si je základem pro zdravý životní styl. Jsou ale spousty lidí, které vařit nebaví nebo to nestíhají, a přesně ti potřebují jednoduché a rychle připravitelné recepty. Když přijde člověk z práce, asi si nezačne připravovat demi-glace a nadívat holoubě,“ řekl Deus Super.cz ke zrodu svého pořadu.

Za úspěch bude považovat, když recepty někoho inspirují k tomu, aby si vařil a stravoval se lépe. „A když říkám lépe, myslím tím kvalitně a pestře! Vím totiž, že pestrost v kombinaci se střídmostí vede ke zdraví. Opravdu mi věřte, jeden infarkt už jsem měl a vím, o čem mluvím,“ svěřil.

Hosty vybírá mezi přáteli herci, rád by ale vybočil i mimo umělecké kruhy. „Třeba sportovce neznám žádné, a to by mě strašně bavilo, protože ti mají nároky na jídlo úplně jiné,“ říká.

Deus absolvoval herectví na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, vystudoval marketing a management. Věnoval se divadelní, hudební i eventové produkci. Více než 10 let působí jako pedagog na katedře produkce DAMU. Chystá sérii dokumentárních filmů o českých šéfkuchařích nazvanou Opravdu boží jídlo. ■