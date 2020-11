S herečkou (75) z Ulice se život nemazlil. Vyrůstala bez otce, pochovala manžela i syna a poprala se s rakovinou

Dana Syslová Profimedia.cz

Tato dáma, kterou všichni museli oslovovat „Madame“, ve své obchodní strategii razila heslo „čím dražší kosmetika, tím úspěšnější“. Podle herečky je to nádherná sebestředná „herdekbaba“, která sice nejde pro ostré slovo daleko, ale vlastní pílí se vypracovala na jednu z nejbohatších žen světa, a takovou postavu je vždycky radost hrát.

Otec odjel do Francie

Dana Syslová, která 11. listopadu slaví 75. narozeniny, hraje již přes půl století a energie má stále na rozdávání. Srší optimismem a dobrou náladou a vypadá, že snad vůbec nestárne, přestože ji osud nijak nešetřil. Nikdy například nepoznala svého otce. Hereččini rodiče se seznámili v Německu během totálního nasazení a po válce se jejich cesty rozešly.

Otec byl francouzský válečný zajatec a po osvobození se vrátil domů. Malá Dana proto vyrůstala jen s maminkou, která pracovala jako knihovnice. Příklady táhnou, a tak není divu, že herečka celý život ráda čte a na nočním stolku má vždycky několik knih. Syslová také v jednom rozhovoru prozradila, že si mnohdy koupí raději dobrou knihu než nové boty či kabelku.

Co ji zlákalo na divadelní prkna

Po herectví zatoužila, když v mládí zhlédla hru Svatá Jana. Na DAMU ji vzali hned napoprvé – k přijímačkám si sama zdramatizovala povídku z humoristického časopisu Dikobraz a pak předvedla monolog z Anny Frankové. Nicméně jeden z porotců ji požádal, aby tento vážný text zkusila podat komediálně. Přijímací komisi prý okouzlilo nejspíš to, že byla schopná okamžité manipulace s textem.

Po studiích nastoupila Dana Syslová do souboru Městských divadel pražských, kde strávila celých třicet sezón. Od roku 1994 je bez stálého angažmá, ale s úspěchem hostuje na několika scénách. Je to také výborná dabérka, do češtiny namlouvá mj. Helen Mirren (75) či Susan Sarandon (74).

Jedna rána za druhou

Herečka byla provdaná za o 17 let staršího kolegu Vlastimila Haška (✝63), který fungoval tak trochu jako její mentor a do jisté míry i otcovský vzor. Jak sama přiznala, v jejím životě se najednou objevil silný mužský element, který až dosud neznala. Hašek ji prý vlastně vychovával a chránil před nástrahami okolního světa. Manželství, ze kterého vzešli dva synové, připomínalo sice občas sicilskou domácnost, ale ani jeden by neměnil.

Manžel, který měl vážné problémy se srdcem, v roce 1992 zemřel, což byl obrovský šok pro celou rodinu. Starší syn Jiří (✝25) zřejmě otcův odchod psychicky neunesl a spáchal sebevraždu. Dana Syslová tak přišla v krátké době o dvě milované osoby. Ani poté ji osud nešetřil - v roce 2007 jí lékaři zjistili zhoubný nádor. S nemocí se ale úspěšně poprala a vyšla z boje jako vítěz.

S úsměvem jde všechno líp

Dana Syslová je velkou milovnicí zvířat. Však také pro Českou televizi kdysi moderovala pořad Mezi námi zvířaty. Dlouhou dobu jí také dělala společnost fenka Máňa. Ve volném čase čte, raduje se z rodiny a vnoučat a těší ji i její práce.

Baví ji cestování, ráda vzpomíná na návštěvu Norska, Lofot a Islandu, kde ji překvapila zvláštní „šťavnatá“ barevnost – od modré po zelenou, hnědou, béžovou a fialovou. „Tahle barevná škála mi hladí oči,“ prozradila oblíbená herečka v jednom rozhovoru. Snad bude doba brzy příznivá a jubilantka se bude moci vypravit na další cesty - třeba znovu na Sever, jehož barvy ji tak okouzlily. ■