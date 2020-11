První tři dny prožívala peklo, ale jedno pozitivum covid měl: Daniela Šinkorová prozradila, v čem jí nemoc prospěla

U herečky se koronavirus projevil bolestí hlavy, slabostí a ztrátou chuti k jídlu. Super.cz

Koronavirus se nevyhnul ani Daniele Šinkorové (47), která se po vyléčení vrátila zpět do pracovního života a pokračuje v natáčení seriálu Sestřičky. Dle vlastních slov měla lehčí průběh, to ale neznamená, že by jí nemoc nedala pořádně zabrat.